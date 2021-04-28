Kısıtlama öncesi denetimler arttırıldı

Karaköprü Belediyesine bağlı zabıta ekipleri ilçede bulunan işletmelerde denetimlerini sıklıkla sürdürüyor. Vatandaşların sağlığını korumak için ilçedeki market, kasap, fırın ve kuaför gibi işletmelerde hijyen ve pandemi tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, denetlemeler sırasında kurallara uymayan iş yerlerine ihtar ve cezai işlem uyguladı.

Ramazan ayında vatandaşların sağlıklı ürünler tüketmesine özen gösteren zabıta ekipleri, halkın en yoğun şekilde hizmet aldığı marketler ve fırınlar üzerinde denetimlerini sıklaştırdı. Bunun yanı sıra işyerlerindeki ürünleri ve depoları da kontrol eden ekipler, ürünlerin son kullanma tarihi, unlu mamullerin gramajları ve üretim yerlerinin temizliğini de titizlikle kontrol etti.

Pandemi nedeniyle işletmelerin maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda işletmecilere uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, yarın başlayacak olan kısıtlama konusunda da esnafı bilgilendirdi.

Uygunsuz şekilde çalışma yapan işletmeler hakkında işlem yapan zabıta ekipleri halkın daha sağlıklı ürünler tüketmesi için denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edecekleri kaydedildi.