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Kısıtlama öncesi trafikte gerginlik, sürücüler sopaları çıkarttı

Şanlıurfa’da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte oluşan yoğunluk, sürücülerin sinirlerini gerdi.

Şanlıurfa'da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte oluşan yoğunluk, sürücülerin sinirlerini gerdi. Yol verme tartışması sonrası araçlarından sopa çıkarıp kavga etmeye çalışan sürücüleri vatandaşlar güçlükle engelledi.



Şanlıurfa'da hafta sonu kesintisiz olarak uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi araçlarıyla evlerine gitmek isteyen vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşmasına neden oldu. Zaman zaman trafiğin kilitlenme noktasına geldiği kentte, sürücülerin sinirleri gerildi. Aralarında yol verme tartışması çıkan sürücüler, araçlarındaki sopaları çıkarıp kavga etmeye çalıştı. Sürücüleri çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı. Trafik yoğunluğu nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldiği öğrenildi.

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