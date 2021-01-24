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Kısıtlamadan muaf olanlar Balıklıgöl'de sessizliğin tadını çıkardı

Şanlıurfa’da kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar, Balıklıgöl’de sessizliğin tadını çıkardı.

Şanlıurfa'da kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar, Balıklıgöl'de sessizliğin tadını çıkardı.


Tüm Türkiye'de olduğu Şanlıurfa'da da korona virüs önlemleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Kısıtlama kapsamında kent sessizliğe bürünürken, kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar ise Balıklıgöl'de sessizliğin tadını çıkardı. Kısıtlamada sokak hayvanları da sessizliğin tadını çıkardı.


Kısıtlamadan muaf olan gezgin Ali Abdüsselam Yılmaz, sessizliğe bürünen Balıklıgöl'de gezmenin tadını çıkardığını söyledi.


Halil Arpacı ise, “Kısıtlamadan muafım. Geceleri çalışıyorum. Balıklıgöl çok sessiz olduğu için gezmek istedik. Burada balıklara yem attık. Sessizliğin tadını çıkardık” ifadelerini kullandı.

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