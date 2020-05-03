İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kısıtlamanın son gününde sınırda sessizlik

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde sessizlik devam ediyor.

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sessizlik devam ediyor. Kısıtlamanın olduğu bölgedeki sınır hattı da sessizliğe büründü.


Korona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ilçelerden biri olan Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sessizlik devam ediyor. İlçede cadde ve sokaklarda kimse bulunmazken, sınır hattındaki bölgeler de sessizliğe büründü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.