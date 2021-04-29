Kısıtlamaya saatler kala vatandaşlar pazara akın etti

Pandemi ile mücadele kapsamında uygulanacak olan ve Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 17 günlük 'tam kapanma' öncesi Şanlıurfa'da vatandaşlar semt pazarlarına akın etti.

Salgın sürecinde vakaların önüne geçilebilmek amacıyla gerçekleştirilecek olan 17 günlük tam kapanma kapsamında vatandaşlar, semt pazarlarına akın etti. Semt pazarlarında vatandaşlar bu kez günlük değil haftalık sebze meyve ihtiyaçlarını karşılamak için yoğunluk oluşturdu. Kısıtlamaya saatler kala oluşan yoğunluğun daha da artması bekleniyor.

Semt pazarında alışveriş yapan Şevket Demir, "Kısıtlamadan dolayı alışverişimizi biraz daha fazla yapıyoruz. Korona virüs ilk başlarda pek dikkate alınmadı. Bu yüzden Covid-19 vakalarında çok yüksek sayıda vakalar görüldü. Cumhurbaşkanı olsaydım eğer aynı şekilde tam kapanma kararı verirdim. Ben de bir, iki haftalık aileme yetecek kadar sebze ve meyve alıyorum. İki haftalık alışverişimi yaptım. Artık ondan sonra Allah Rahimdir, Kerimdir” dedi.

Pazarda kısıtlama öncesi semt pazarında alışverişini yapan Mehmet Astürk ise "Bende semt pazarına alışveriş yapamaya geldim. Vatandaşlarımız psikolojik olarak uzun süreli bir kısıtlama gelecek diye burada yoğun bir şekilde alışverişini yapıyorlar” ifadelerini kullandı.