Kitap fuarı yazarların imza günü ve paneller ile devam ediyor

Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı yoğun bir katılımla devam ediyor. Fuarın 2. gününde birçok yazar açılan stantlarda imza günü düzenlerken, bir yandan da söyleşiler düzenlendi.

11 Nisan Fuar Merkezinde 23 Kasım tarihinde yoğun bir katılım ile başlayan 2. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı binlerce kişinin ziyareti ile devam ediyor. Fuarda imza günü düzenleyen yazarlar Halit Ertuğrul, Nihat Güç, İbrahim Ünsal, Zekeriya Efiloğlu, Şafak Güçlü, Arif Toprak, Nadir Tatlı, Osman Tatlı, Enes Çubukçu, Bahadır Yenişerlioğlu, Uğur Tuna, Salih Bencik, Gülseren Kaplan ve Ümid Dağcı sevenleri bir araya geldi.

Ayrıca yazar Alişan Kapaklıkaya tarafından söyleşi programı düzenlenirken, Yazar Abdullah İmamoğlu da İslami Ümmet Olmanın Gereklilikleri konulu panel düzenledi.

Yoğun bir katılımın olduğu fuara gelen kitapseverler bu tür etkinliklerden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Şanlıurfa'da fuara yoğun bir katılımın olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren yazarlar ise, Büyükşehir Belediyesine bu organizasyonundan dolayı teşekkür etti.

Kitap stantlarını gezerek hem gelen konuklarla hem de yazarlar ile sohbet eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emin Özçınar da katılımlarından dolayı gelenlere teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanılan indirim kuponlarını minik öğrencilere dağıtan Özçınar, kitap okumanın önemini değindi.

Fuar süresinde imza günü düzenleyecek olan Şanlıurfalı yazarları da ziyaret eden Genel Sekreter Yardımcısı Özçınar burada bir açıklamada bulunarak, “Bu gün Fuarımızda muazzam bir yoğunluk var, hemşehrilerimizin kitaba olan özlemini gideriyoruz. Bugün de Şanlıurfa'mızın yerelden ulusala açılan penceremiz olan Şanlıurfalı yazarlarımız ile birlikteyiz. Onların yazmış olduğu eserler Şanlıurfa'nın ulusal anlamda tanınmasına vesile oluyor. Yazarlarımızın fuar süresince imza günleri olacak ben özellikle kendilerine teşekkür ediyorum. Bir şehrin yazarları ve çizerlerinin elleri ve kalemleri boş durmuyorsa o şehir büyümeye devam ediyordur. Bu anlamda 40 önemli yazar ve şairimiz var. Şanlıurfa'da eli kalem tutan yazarlarımıza Başkanımız Nihat Çiftçi adına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Ayrıca fuarda stant açarak imza günü düzenleyen yazarlara katılım belgesi verildi.