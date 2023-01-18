Kito deresinde ağaçlandırma devam ediyor

Şanlıurfa'nın en büyük mahallelerinden olan Eyyübiye ilçesine bağlı Osmanlı ve Yenice Mahalleleri arasındaki Kito Deresi'ne inşa edilen Yaşam Park Projesinde ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un ilçeye kazandırdığı devasa parklardan biri olan Kito Deresi Yaşam Parkı projesinin ikinci etap çalışmaları devam ederken, ağaçlandırmada yetişkin ağaçlar tercih ediliyor. Hazırlanan peyzaj planına göre palmiye, selvi, akasya ve benzeri yetişkin ağaçların dikilmeye başladığı proje alanında iki aydır devam eden çalışmalar, mahalle sakinleri tarafından da sevinçle karşılanıyor. 2020 yılında ilk olarak halı saha ve spor alanlarının yapımıyla başlayan Yaşam Parkı Projesi, ikinci etaptaki ağaçlandırmanın tamamlanmasıyla toplamda 22 bin metrekareye ulaşacak. Yüzde yetmişi yeşil alandan oluşan parkta çocuk oyun grupları, yetişkinler için spor aletleri, kamelyalar, piknik masaları ve oturma bankları ile sosyal donatılar yer alacak. Eyyübiye'nin en büyük iki mahallesinde yaşayan vatandaşlara özellikle yaz aylarında vazgeçemeyecekleri bir yaşam alanı imkanı sunan projenin son etabında ise eğitim otağı, kapalı semt pazarı, çocuk oyun dünyası gibi ayrıntılar yer alacak.