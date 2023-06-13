Kito Deresinde çalışmalar yeniden başladı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un Yenice ve Osmanlı Mahallesi sakinlerine sözünü verdiği park çalışmasının tamamlanması için düğmeye basıldı.

Şanlıurfa merkez Eyyübiye ilçesi, Yenice mevkiinde yer alan Kito Deresi çevresindeki yapılaşmayı düzene koymak, çevre kirliliğini önlemek ve yeşil alan oluşturmak amacıyla yapımına başlanan park projesi, sel baskınlarında büyük hasar görmüştü. İlçe genelinde selden etkilenen 24 parkta onarım ve yeniden düzenlemelerini tamamlayan Eyyübiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Kito Deresi Parkındaki çalışmalarına başladı. Eyyübiye Belediyesi'nin buraya park yapmaması halinde, dere boyunca araçların park edeceğini, buradan akan suyun büyük mal kaybına neden olacağını ifade eden vatandaşlar, parkın yapımına devam edilmesini memnuniyetle karşıladılar. Sel baskınının sonrasında yeni dikilen ağaçların yaşaması için sulama faaliyetlerinin periyodik olarak devam ettiği Kito Deresi'nde yapısal peyzajın tamamlanmasının ardından, sulama ve aydınlatma sistemleri kurulacak. Çocuk oyun grupları, kamelyalar ve park mobilyalarıyla donatılacak olan park, spor alanlarıyla birlikte bölgedeki mahallelere nefes aldıracak. Sosyal alanlarıyla birlikte ilçenin büyük parklarından birini oluşturacak olan Kito Deresi Parkı ve çevre düzenleme çalışmasının ikinci etabı 10 bin 500 metrekareden oluşuyor. Üç etaptan oluşacak park tamamlandığında, toplam 22.000 metrekarelik bir yaşam alanı meydana gelecek. Konsept içerisinde ayrıca kitap otağı, kapalı semt pazarı ve çocuk oyun dünyası da yer alacak.