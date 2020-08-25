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Kız kardeşini bıçaklayarak öldürdü

Şanlıurfa’da madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs, tartıştığı kız kardeşini defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Şanlıurfa'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs, tartıştığı kız kardeşini defalarca bıçaklayarak öldürdü.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi'nde yaşandı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Salih M. bilinmeyen bir nedenle kız kardeşiyle tartıştı. Tartışma sonrası mutfaktan bıçak alan Salih M. kız kardeşi Nurbari M.'yi (17) defalarca bıçakladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Kız kardeşini öldüren Salih M. polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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