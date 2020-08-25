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Kız kardeşini öldüren zanlı tutuklandı

Şanlıurfa’da bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Salih M. (19) kız kardeşi Nurbari M. (17) ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Salih M., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kız kardeşini vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Gürültü üzerine uyanan kızın anne ve babası, kızlarının kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri kızın hayatını kaybettiği belirlendi.


Olay yerinden kaçan zanlı polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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