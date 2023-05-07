Kızılay Bahçesi Şanlıurfa'nın kalbine nefes aldırdı

Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel değerini ortaya çıkararak şehre nefes aldıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün kente kazandırdığı Kızılay Bahçesi gül ağaçlarının açmasıyla renk cümbüşü oluşturdu.

Şehir merkezindeki betonarme yapıları ortadan kaldırarak şehrin tarihi siluetini gün yüzüne çıkaran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 156 yapının kamulaştırılarak yıkımın yapıldığı Kızılay Sarayönü Meydanı'nda yeşil bir alanı da Şanlıurfa'ya kazandırdı.

Yürüyüş alanları, aydınlatmalar, dekoratif kaldırım taşları, ağaçlandırma ve akıllı şehir mobilyalarıyla donatılan Kızılay Bahçesi Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı bünyesindeki seralarda üretilen gül fidelerinin toprakla buluşturulmasıyla rengârenk bir görüntü oluşturdu.

Gündüzü ve gecesiyle bambaşka bir hale bürünen Kızılay Bahçesi Şanlıurfalı vatandaşların da şehrin kalbinde nefes alabilecekleri, oturup çaylarını kahvelerini yudumlayabilecekleri modern ve nezih bir mekan oldu.

Kızılay Bahçesinin çok güzel bir yere dönüştüğünü kaydeden vatandaşlar eski halinden eser kalmayan meydanın gül kokuları arasında şehre nefes aldırdığını ifade ederek meydanın kente kazandıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ettiler.