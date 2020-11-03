Kızılay'dan eğitime destek

İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Şehit İbrahim İnco Ortaokulu idaresinin talebi üzerine sınıfta çalışma yapan Türk Kızılay, kısa süre içinde özel eğitim sınıfında yaptığı çalışmaları bitirerek açılışını gerçekleştirdi. Kızılay Siverek Şube Başkanı Mehmet Sırrı Karahanlı, İlçe Şube Müdürü Mehmet Şerif Kızmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Gelener'in katılımıyla açılışı gerçekleştirilen özel eğitim sınıfında, özel öğrenciler için gerekli tüm malzemeler temin edildi. Yapılan çalışma ile ilgili açıklamada bulunan Şehit İbrahim İnco Ortaokulu müdürü Uğur Gürbüz, "Öğretmenlerimizle birlikte okulumuzda birçok farklı çalışma yapmıştık. Okulumuzda bir eksikliğimiz Özel Eğitim sınıfımız kalmıştı, yaptığımız araştırmalar sonucu bu gibi sınıfların Kızılay tarafından yapıldığını öğrendik ve bizde yaptığımız bir projeyle Kızılay'a başvurduk, çok şükür projemiz kabul edil ve sınıfımızın düzenlemesi kısa sürede bitti, şimdi de açılışını gerçekleştiriyoruz. Türk Kızılay'ına çok teşekkür ediyoruz” dedi

Kızılay Siverek Şubesi Başkanı Mehmet Sırrı Karahanlı da yaptığı açıklamada, "Bugün güzel bir hizmetin açılışı için toplanmış bulunmaktayız, okulumuzda müdürümüz ve öğretmenlerimiz çok güzel şeylere imza atmışlar, kendilerini tebrik ediyorum. Bizde Türk Kızılay olarak her zaman eğitime katkı sunmaya hazırız” diye konuştu.

Siverek İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Şerif Kızmaz eğitime katkılarından dolayı Kızılay'a teşekkür ederek, emeği geçen herkesi tebrik etti.