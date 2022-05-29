Kızılkoyun Bahçesi törenle hizmete açıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, geçmişte yeşil alan olan yerleri aslına geri çevirerek Şanlıurfa'yı fabrika ayarlarına geri döndürdüklerini söyledi.

Gastronomi, müziği, tarihi dokusu ve kültürel varlıklarıyla adeta bir açık hava müzesini andıran Şanlıurfa'da turizm potansiyelinin artırılması ve günübirlik turlarla gelen ziyaretçilerin kentte daha fazla vakit geçirmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin turizme kazandırdığı Kızılkoyun Nekropol alanında bulunan ‘'Kızılkoyun Bahçesi'' düzenlenen törenle açıldı.

Işıklandırma çalışmasıyla muhteşem bir görünüme kavuşan Kızılkoyun Bahçesinin açılışına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün yanı sıra Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı.

Belediye işletecek

Şanlıurfa'da gecekondularla kapatılan tarihi gün yüzüne çıkardıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘' Kızılkoyun Bahçesi'ni vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şanlıurfa Belediye Eski Hizmet Binasının yerine yaptığımız Belediye Bahçesi de şehrin kalbine nefes aldırdık. Otel yapalım önerileri vardı ancak biz orayı gençlerin sohbetine, yaşlıların dinlenmesine, kuşların cıvıltısına hediye ettik. Kızılkoyun Bahçesi artık Şanlıurfa'nın bir değeri, bir incisidir. Burası Şanlıurfalılarındır. Burayı Belediyemiz işletecek ve bu güzide alan Şanlıurfalı vatandaşlarımıza hizmet edecek” dedi.

Şanlıurfa fabrika ayarlarına geri dönüyor

Şanlıurfa'nın kalbine bir bıçak gibi saplanan betonarme yapıları bir bir kaldırdıklarının altını çizen Başkan Beyazgül, “Şanlıurfa'yı ışıklandırmalarla ışıl ışıl yaptık. Daha da güzelleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Biz sadece yıkmıyoruz. Bir yandan şehrin kalbine bıçak gibi saplanan yapıları ortadan kaldırırken diğer yandan yeni yeşil alanlar parklar kazandırıyoruz. Zor denilen işler için kollarımızı sıvayarak çözüyor ve sonuca ulaştırıyoruz. Kızılay Meydanı da geçmişten çay bahçesiydi. Biz Kızılay'ı eski haline çevirerek bir nevi fabrika ayarlarına geri döndürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Gemimizin dümeni vatandaşımızın duasıdır

Bu güne kadar başaramaz denilen tüm işleri başardıklarını da sözlerine ekleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Açıksu Caddesi, kale arkası, kültür ve turizm yolu, Asya ve Osmanlı Mahalleleri, oto alım satım sitesi gibi alanlarda da kamulaştırmalar yaptık ve yıkımların ardından bu bölgeleri de rahatlattık. Bu kadar kamulaştırma yaparken bize hazine mi buldun diye soranlar da oluyor elbette ben şöyle diyorum evet hazine buldum. Nedir benim hazinem kadınların, çocukların, yaşlıların duasıdır. Onların duasıyla biz yolumuza devam ediyoruz. Bizim Gemimizin dümeni vatandaşımızın duasıdır. Allah'ın izniyle milletimizin duasını alıp gönüllere girmeye devam edeceğiz. Bizim işimiz laf üretmek değil, bizim işimiz hizmet üretmektir. Mazeret üretmek değil eser üretmektir. Biz yürüyeceğiz Şanlıurfa yürüyecek arkamızdan biz ayağa kalktıkça Şanlıurfa şahlanacak” diye konuştu.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise konuşmasında “Öncelikle Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibini kutluyorum. Eser üretmek kolay değildir. Eser üretmek zordur. Ama zoru başarmak da ayrı bir güzelliktir. İnsanların duasını almak bu işin en güzel tarafıdır” ifadelerini kullandı.

Başkan Beyazgül ve Vali Ayhan'dan sonra protokoldekiler konuşmalar gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından Kızılkoyun Bahçesi açılış kurdelenin kesilmesiyle hizmete sunuldu.

Açılışın ardından Kızılkoyun Çay Bahçesine gelen çocuklara pamuklu şeker, vatandaşlara ise çay ve meyan şerbeti ikramında bulunuldu.