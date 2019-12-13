Kızılkoyun kızıl ışıklarla aydınlatılacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kızılkoyun'u kızıl ışıkla aydınlatmak istediklerini belirtti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül; Genel Sekreter Mahmut Kırıkçı, Büyükşehir Meclisi AK Parti Grup Başkanı Faruk Bayuk ve Meclis Üyesi Serdar Şeyhanlıoğlu ile birlikte Kızılkoyun Nekropol alanında bir dizi incelemelerde bulundu.

Gece saatlerinde gerçekleşen temaslarında Beyazgül, demo uygulaması yapılan gece ışıklandırma çalışmalarını takip etti. Amaçlarının uygun görülmesi halinde tüm Kızılkoyun Nekropol bölgesinde ışıklandırma sistemini uygulamak olduğunu belirten Beyazgül, "Kızılkoyun için bir demo çalışması yaptık. İnşallah Kızılkoyun'daki mağaralarımızın tamamını kızıl ışıklarla görsele açacağız. Halkımızın geceleri burayı çok güzel bir manzara ile görmesini sağlayacağız. Bu bir demo çalışması. İlk denemeleri yaptık. Eğer uygun gelirse tamamen ışıklandıracağız. Nekropol alanın devamındaki 35 konutun kamulaştırmasını da yaptık. Böylelikle Urfa Kalesinin tamamı görünür hale geldi. Bu tarihi bölgemiz tüm güzellikleri ile ortada" dedi.