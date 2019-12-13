İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kızılkoyun kızıl ışıklarla aydınlatılacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kızılkoyun’u kızıl ışıkla aydınlatmak istediklerini belirtti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kızılkoyun'u kızıl ışıkla aydınlatmak istediklerini belirtti.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül; Genel Sekreter Mahmut Kırıkçı, Büyükşehir Meclisi AK Parti Grup Başkanı Faruk Bayuk ve Meclis Üyesi Serdar Şeyhanlıoğlu ile birlikte Kızılkoyun Nekropol alanında bir dizi incelemelerde bulundu.


Gece saatlerinde gerçekleşen temaslarında Beyazgül, demo uygulaması yapılan gece ışıklandırma çalışmalarını takip etti. Amaçlarının uygun görülmesi halinde tüm Kızılkoyun Nekropol bölgesinde ışıklandırma sistemini uygulamak olduğunu belirten Beyazgül, "Kızılkoyun için bir demo çalışması yaptık. İnşallah Kızılkoyun'daki mağaralarımızın tamamını kızıl ışıklarla görsele açacağız. Halkımızın geceleri burayı çok güzel bir manzara ile görmesini sağlayacağız. Bu bir demo çalışması. İlk denemeleri yaptık. Eğer uygun gelirse tamamen ışıklandıracağız. Nekropol alanın devamındaki 35 konutun kamulaştırmasını da yaptık. Böylelikle Urfa Kalesinin tamamı görünür hale geldi. Bu tarihi bölgemiz tüm güzellikleri ile ortada" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.