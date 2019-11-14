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Kızılkoyun mağaraları gün yüzüne çıkartılıyor

Şanlıurfa kent merkezindeki Kızılkoyun mağaralarının gün yüzüne çıkarması için bölgede yürütülen eski yapıların kamulaştırma çalışmaları devam ediyor.


Şanlıurfa'yı turizm cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Kale Eteği'nden sonra Kızılkoyun Mağaralarında kamulaştırma çalışmalarına başladı. Görüntü kirliliğinin önüne geçebilmek adına Haleplibahçe havzasında bulunan Kızılkoyun mağaralarının 3. etap uygulaması çerçevesinde 35 yapının yıkım çalışmaları itfaiye ekiplerinin de desteği ile devam ediyor.


Mahalle sakinleri çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e ve ekibine teşekkür ederken, Kale Eteği bölgesindeki çalışmalara eşlenik olarak Kızılkoyunda da yapıların yıkılarak bölgenin turizme kazandırılmasından dolayı da memnuniyet duyduklarını belirtti.

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