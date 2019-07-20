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Klaus Schmidt için Göbeklitepe'ye pedal çevirdiler

Göbeklitepe’de yürüttüğü kazı çalışmalarıyla insanlık tarihini yeniden şekillendiren Prof.

Göbeklitepe'de yürüttüğü kazı çalışmalarıyla insanlık tarihini yeniden şekillendiren Prof. Dr. Klaus Schmidt, vefatının 5'inci yıl dönümünde düzenlenen bisiklet turu ile anıldı.


‘Klaus Schmidt'in izinde Göbeklitepe'ye pedallıyoruz' etkinliği kapsamında, Schmidt'in yaşadığı evin önünde toplanan bisiklet tutkunları Göbeklitepe'ye kadar pedal çevirdi. Göbeklitepe'de tamamlanan bisiklet turu sonrası katılımcılar tarihi ören yerini gezdi. Etkinlik ile ilgili açıklamalarda bulunan Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un 'Göbeklitepe Yılı' ilan edildiğini hatırlattı. Aslan, "Şanlıurfalılar olarak Klaus Schmidt'e olan vefa borcumuzu ödemek adına böyle bir etkinlik düzenledik. Çünkü Klaus Schmidt, Göbeklitepe'nin bugünkü hale gelmesindeki en önemli bilim adamıdır. Schmidt'in sabah evden çıkıp kazı alanına gidişini canlandırmak istedik. Bu çalışmaya emek veren tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.


Urfa Bisiklet Topluluğu (URBİT) Başkanı Mehmet Aslan ise URBİT olarak yaklaşık 50 bisikletle bu etkinliğe katıldıklarını aktardı. Aslan, "Göbeklitepe denilince ilk akla gelen isim Klaus Schmidt'tir. Dolayısıyla onun anısına bugün böyle bir bisiklet etkinliği düzenledik. Bu vesileyle bir kez daha Göbeklitepe'ye dikkat çekmek istedik” ifadelerini kulandı.

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