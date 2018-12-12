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Klima motoru hırsızları vatandaşlar uyanınca kaçtı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde belediyeye ait kültür evinin klima motorlarını çalmak isteyen hırsızlar, vatandaşların uyanarak olayı fark etmesi üzerine yanlarında getirdikleri el arabasını bırakıp kaçtı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde belediyeye ait kültür evinin klima motorlarını çalmak isteyen hırsızlar, vatandaşların uyanarak olayı fark etmesi üzerine yanlarında getirdikleri el arabasını bırakıp kaçtı.


Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesi Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Belediyeye ait Ulucami Kültür Evine ait dış klima üniteleri kimliği belirsiz kişilerce sökülerek çalınmak istendi. Yanlarında el arabası getiren şahıslar, klimaların bağlantılarını söktükten sonra çalmaya çalıştı. Durumu fark eden mahalle sakinleri hırsızları yakalamaya çalıştı. Söktükleri klima motorlarını yerinde bırakan şahıslar, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Vatandaşların haber vermesi üzerinde olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede inceleme yaparak kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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