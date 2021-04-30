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Köfte ızgarasını çalan çocuklar kamerada

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bir köftecinin kapısındaki kilidi kıramayan çocuk hırsızlar, camdan uzanarak köfte pişirme ızgarasını çaldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir köftecinin kapısındaki kilidi kıramayan çocuk hırsızlar, camdan uzanarak köfte pişirme ızgarasını çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir köfteciye yaşları 14 ile 16 arasında değişen iki çocuk hırsız dadandı. Kapı kilidini kıramayan hırsızlar, açık olan camdan köfte pişirme ızgarasını çalarak uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.


İş yeri sahibi Habip Küçük, hırsızlık olaylarının önüne geçilebilmesi için bölgede güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini söyledi.

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