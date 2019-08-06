İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kolunu salça makinesine kaptırdı

Şanlıurfa’da domates salçası yaparken kolunu makineye kaptıran adamı itfaiye uzun süren çalışmanın ardından kurtardı.

Şanlıurfa'da domates salçası yaparken kolunu makineye kaptıran adamı itfaiye uzun süren çalışmanın ardından kurtardı.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, makine ile domates salçası yapmaya çalışan 56 yaşındaki Mehmet K. kolunu makinenin dişlilerine kaptırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, adamın kolunu kaptırdığı bölmeyi spiral makinesi ve demir kesme makası ile kesmeye çalıştı. Uzun süren çalışmanın ardından adamın kolu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı, kolunun ise parçalandığı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.