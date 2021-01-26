Komiser Şakir Caddesinde trafik akışı rahatlıyor

Şanlıurfa'nın sorunlarına bir bir neşter vuran Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, bu kez de Eyyübiye ilçesinde bulunan 30 metrelik yol genişliğine sahip Komiser Şakir Caddesi üzerindeki trafik akışını engelleyen yapıların kamulaştırılarak yıkım işlemlerinin yapılması için talimat verdi. Tahliye ve yıkım çalışmalarına başlanabilmesi için kamulaştırmaları yapılan yapıların yıkım işlemleri tamamlandığında Komiser Şakir Caddesinde trafik akışı daha rahat bir şekilde sağlanmış olacak. Yıkım programında konuşan Beyazgül, şehri tanıyoruz diyerek yapmış oldukları çalışmalarla şehrin tıkanan damarlarını açtıklarını belirtti. Beyazgül, “Komiser Şakir Caddesindeki tıkanıklığa çözüm bulmak için birlikte karar verdik. Şehri tanımanın sürekli sahada olmanın, halk ile hemhal olmanın bir neticesidir yapmış olduğumuz bu çalışmalar. Bu cadde üzerinde uzun süredir sorunlar yaşandığı ifade edilmişti. On yıla yakın bir zamandır bu konunun üzerinde durulduğu ifade edildi. Bugün biz on yıllık bu soruna el atarak bu caddede genişleme çalışması yapıyoruz. Burada bazı yapılar trafiğin akışını engellemektedir. Yapacağımız yıkım neticesinde trafik sıkışıklığını ortadan kaldırıyoruz. Yaptığımız bu işe şehircilikte bypass diyoruz. Yani tıkanmış olan bir yolu açmış oluyoruz. Tabiri yerinde ise damar tıkanıklığını gidermiş oluyoruz” dedi.

Yıkım programında konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ise, “Eyyüpnebi Mahallemizi gezerken 30 metrelik yolun sıkıntılarını büyükşehir belediye başkanımıza ilettik. Buradaki bazı yapılar ulaşım anlamında ve trafik sıkışıklığı noktasında sorun teşkil ediyordu. Başkanımızın talimatları ile kamulaştırma ve yıkım işlemleri hızlı bir şekilde tamamlandı. Bugün Büyükşehir'imizin önderliğinde Komiser Şakir Caddemizde trafiğin tıkanmasına neden olan yapıların yıkımına başlanmıştır Eyyübiye'ye gösterdiği hassasiyetten ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e şahsım ve halkım adına şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Yıkım programına, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün yanı sıra Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Ak Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, STK temsilcileri, bölge mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.