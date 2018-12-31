Komşu köyün delisi oyunu izleyenlerden tam not aldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Üstün Dökme'nin yazdığı, Hasan Ocakoğlu'nun yönettiği ‘Komşu Köyün Delisi' oyunu ile izleyenlerden tam not aldı.

Üstün Dökmen'in yazdığı Hasan Ocakoğlu'nun yönettiği, birçok devlet tiyatrosunun sahnelediği ‘Komşu Köyün Delisi' adlı trajikomik tiyatro oyunuyla Şanlıurfalılarla bir kez daha buluşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sergilediği oyunla, tiyatro severlerin büyük ilgisini çekiyor. Şair Nabi kültür Merkezi'ni saatler öncesinde dolduran vatandaşlar oyuna büyük ilgi gösterdi.

Tiyatro oyununa, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, Bursa Kültür Sanat Vakfı Müdürü Hacer Özbek, Yeni Tiyatro Dergisi Koordinatörü Yetkin Yüksel, Yeni Tiyatro Dergisi editörü, jüri üyesi, tiyatro eleştirmeni Mustafa İri ve Şanlıurfalı sanatseverler katıldı. Oyun sonunda oyuncuları tebrik eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, performanslarından dolayı oyunculara teşekkür etti.

Özçınar, yaptığı açıklamada, “Şanlıurfa'da kültür sanat faaliyetlerimiz devam edecek. Hemşerilerimiz çok güzel ilgi gösteriyor. Bu gün dışarıdan gelen tiyatro eleştirmenleri ve jüri üyelerini de misafir ettik. Bu ekibimizle 13 ilçemizde gösterilerimiz devam ediyor. Tiyatro bir toplumun kendi dinamikleri ile ayakta durabilmesi için halka verilebilecek en güzel mesaj tiyatro, sinema ve sanat ile verilir. Büyükşehir Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya verdiğimiz önem çok fazla” diye konuştu.