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Kontrolden çıkan araç yemek yiyenlerin arasına daldı

Şanlıurfa’da kontrolden çıkan hafif ticari araç dükkanın önüne koydukları masada yemek yiyenlere çaptı.

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan hafif ticari araç dükkanın önüne koydukları masada yemek yiyenlere çaptı. Kazada 8 kişi yaralandı.


Kaza, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Alibaba Mahallesi, Diyarbakır yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Diyarbakır istikametine giden Cengiz B.'nin kullandığı 01 C 7445 plakalı Ford marka hafif ticari araç, kontrolden çıkıp yol kenarındaki dükkanın önünde yemek yiyen 6 kişiye çarptı. Kazada yemek yiyen Ahmet C., Hasan C., İrfan Fahri C., Mustafa Ç., Ramazan K., Süleyman K. ile araçta bulunan İbrahim Halil B. ve sürücü Cengiz B. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Süleyman K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Araç olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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