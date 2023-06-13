Kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarına çarptı: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, bahçe duvarına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

İlçenin Hayriye Mahallesi Mevlana Celalettin Rumi Bulvarında seyir halinde bulunan Adem S. idaresindeki 63 EL 065 plakalı otomobil, sürünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçe duvarına çarptı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Sefer K. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.