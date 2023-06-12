Kontrolden çıkan otomobil önce motosiklete çarptı sonra işyerine daldı

Şanlıurfa'da kontrolden çıkarak önünde seyreden motosiklete çarpan otomobil, işyerine daldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü yaralanırken işyerinde ise hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Emniyet Caddesi üzerinde yaşandı. 37 ABP 743 plakalı otomobil ile seyreden Müslüm K., önünde ilerleyen Fuat T.'nin kullandığı motosikleti geç fark etti. Çarpmamak işin manevra yapan sürücü, motosiklete çarptıktan sonra işyerine daldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada her iki sürücü de yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.