İhlas Haber Ajansı

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Kontrolden çıkan tır devrildi: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yokuş aşağı seyreden ve kontrolden çıkan tır devrildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yokuş aşağı seyreden ve kontrolden çıkan tır devrildi. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, Siverek-Şanlıurfa karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Şanlıurfa istikametinden Siverek istikametine seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 51 AP 701 plakalı Ford marka tır, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta yokuşta kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada, tırda bulunan Recep A. Çetin A ve Yusuf A. yaralandı.


Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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