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Konya'daki kazada ölen 7 kişi Şanlıurfa'da defnedildi

Konya’nın Yunak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 7 tarım işçisi, memleketleri Şanlıurfa’da defnedildi.

Konya'nın Yunak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 7 tarım işçisi, memleketleri Şanlıurfa'da defnedildi.


Edinilen bilgiye göre, kaza, dün öğle saatlerinde Konya'nın Yunak ilçesinde meydana geldi. Konya - Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasında Şanlıurfa'dan giden tarım işçilerini taşıyan Ahmet Okal yönetimindeki 14 M 0891 plakalı minibüs ile Ufuk Demistaş'ın kullandığı 42 RK 320 plakalı tır çarpıştı. Kazada 6'sı olay yerinde olmak üzere 7 kişi hayatını kaybederken 11 kişi ise yaralandı.


Cenazeler Şanlıurfa'da defnedildi


Kazada hayatını kaybeden Mehmet Okal, Ahmet Okal, Fida Okal, Medine Okal, İbrahim Okal, Mehmet Kuş ve Mehmet Okal'ın cenazeleri karayoluyla memleketleri Şanlıurfa'ya getirildi. İl merkezine yaklaşık 75 kilometre uzaklıktaki Eyyübiye ilçesine bağlı Yukarı Yazıcı kırsal Mahallesine götürülen cenazeler gözyaşları içerisinde defnedildi.


Cenazeye Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Jandarma Komutanı Eyüp Sabri Kirişçi, ilçe belediye başkanları, askeri yetkililer, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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