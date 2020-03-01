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Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, kazada 1 kişi öldü

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yoldan geçen köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü kaza yaptı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoldan geçen köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü kaza yaptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.


Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Diyarbakır karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen araç sürücüsü aniden karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yolun karşı tarafına geçerek takla attı. Kazada, Ali, Medine, Meryem T. ve Medine, Metin, Ahmet ve Yasin S., yaralandı.


Olay yerine sevk edilirken 112 acil ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, ağır yaralanan Medine T., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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