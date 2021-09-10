Köpeğe çarpmamak için otomobiliyle takla attı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün otomobili yol kenarındaki pamuk tarlasına devrildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Viranşehir-Diyarbakır karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen Renault marka otomobil, sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu pamuk tarlasına devrildi. Kazada yaralanan sürücü ihbar üzerine bölgeye giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.