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Köpek kulübesinde 1,5 kilo eroin ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda köpek kulübesinin içerisinde 1,5 kilo eroin ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda köpek kulübesinin içerisinde 1,5 kilo eroin ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, aldığı istihbarat üzerine Birecik ilçesine bağlı kırsal Dağören Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, köpek kulübesinin içerisinde piyasa değeri 200 bin lira olduğu belirtilen 1,5 kilo eroin maddesi ile bir adet hassas terazi ele geçirildi. Olayda İ.C. isimli şahıs gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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