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Köpekler birbirine zarar vermesin diye kendini tehlikeye attı

Şanlıurfa’da bir vatandaş, kalabalık bir cadde üzerinde birbirine saldırıp dövüşen köpekleri ayırmak için büyük çaba harcadı.

Şanlıurfa'da bir vatandaş, kalabalık bir cadde üzerinde birbirine saldırıp dövüşen köpekleri ayırmak için büyük çaba harcadı. Köpeklerin dövüşmesiyle birlikte etraftakiler kaçışırken bir vatandaş ise eline aldığı demir çubukla köpekleri ayırmak için büyük çaba harcadı.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki en kalabalık caddelerden biri olan Urfa Caddesi'nde yaşandı. İki sokak köpeği, cadde üzerinde birbirine saldırıp dövüşmeye başladı. Köpeklerin dövüşmesiyle birlikte etraftakiler büyük bir korku içerisinde kaçıştı. Bazı vatandaşlar kavgayı film izler gibi uzaktan seyredip cep telefonuna kaydederken bir vatandaş ise eline aldığı demir çubukla köpekleri ayırmaya çalıştı. Bir süre cadde ortasında dövüşen köpekler birbirini kovalayıp uzaklaşırken, onları ayırmaya çalışan vatandaş da arkalarından koşarak köpekleri yakalamaya çalıştı.

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