İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Köprüde iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Fırat Köprüsü üzerinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Köprüsü üzerinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Birecik ilçesindeki Fırat Nehri üzerinde bulunan köprüde yaşandı. Mehmet Y.'nin kullandığı 27 Y 9934 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 BKC 54 plakalı otomobil köprü üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si kadın olmak üzere 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan köprü trafiği, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.