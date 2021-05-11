Köprüden atladığı öne sürülen genci arama çalışmaları 8 gündür sürüyor

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde köprüden Fırat Nehri'ne atladığı öne sürülen genci arama çalışmaları 8'inci gününde devam ediyor.

Olay, Birecik ilçesinden geçen Fırat Nehri üzerindeki köprüde yaşandı. İddiaya göre, 28 yaşındaki S.D., köprüden suya atladı. Durumu fark ederek, suyun kenarına giden vatandaşlar, bir şey bulamayınca polis ekiplerine haber verdi. Bölgede inceleme yaparak görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, çalışma başlattı. Çalışma kapsamında bölgeye gelen Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Dalgıç Polis ekiplerinin kurtarma botu ile arama çalışmaları 8'inci gününde devam ediyor. Tekneye binen ekipler yüzeyde çalışma yaparken, dalgıçlar ise suya dalarak arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, 28 yaşındaki S.D.'nin atlamadan önce köprüye doğru yürüdüğü anlarına ait son görüntüler ise bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.