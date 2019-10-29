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Kore gazileri Barış Pınarı'na destek için sınırın sıfır noktasında

Türkiye’nin dört bir tarafındaki gaziler, Suriye’de yürütülen Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiğe destek için Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine geldi.

Türkiye'nin dört bir tarafındaki gaziler, Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi.


Türkiye Kore Savaş Gazileri Derneği üyesi gaziler, Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten Mehmetçiğe destek olmak amacıyla Şanılurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine geldi. Kaymakam Metin Esen'i makamında ziyaret eden gaziler, ardından sınırın sıfır noktasında basın açıklaması yaptı. Dernek Başkanı Ertuğrul Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı'na ve kahraman Mehmetçiğimize destek amaçlı buradayız. Bugün burada sınırın sıfır noktasına gelerek, buradaki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlayan Barış Pınarı Harekatı inşallah zaferle sonuçlanacaktır. Biz Kora gazileri dün olduğu gibi bugün de Mehmetçiğimizin yanındayız" dedi.

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