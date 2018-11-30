Korkuluğun sivri ucu öğrencinin ayağına saplandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde ayağına korkuluk demiri saplanan öğrenci, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Karaköprü ilçesindeki Şehit Mahmut Tekke Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 7. sınıfa giden F.S. isimli bir öğrenci, oyun oynadığı sırada ayağına okulun bahçesindeki demir korkuluk saplandı. Öğrencilerin haber vermesi üzerine okul idarecileri, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan F.S., 112 acil servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.