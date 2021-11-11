İhlas Haber Ajansı

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Korona aşılamasında son sıradaki Şanlıurfa'da kitap fuarında aşı standı açıldı

Türkiye geneli iki doz Covid-19 aşılamasında son sırada yer alan Şanlıurfa’da, 4.

Türkiye geneli iki doz Covid-19 aşılamasında son sırada yer alan Şanlıurfa'da, 4. Ulusal Kitap Fuarında aşı standı oluşturuldu.


Türkiye geneli iki doz Covid-19 aşılamasında son sırada yer alan Şanlıurfa'da, "4. Ulusal Kitap Fuarında aşı standı oluşturuldu. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karaköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Şanlıurfa 4. Ulusal Kitap Fuarı'nda, yerinde aşı uygulaması başlatıldı. Ekiplerce fuarda yapılan anonslarla vatandaşlar aşı olmaya davet edildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli Zeynep Güçlü, aşı olmak isteyen vatandaşlara bilgilendirme sonrası aşı yaptıklarını, ekiplerin fuar alanlarında, alışveriş merkezlerinde, taziye evlerinde ve diğer merkezlerde vatandaşları aşı olmaya davet etti.

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