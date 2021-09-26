Koronadan ölen gazetecinin ismi parka verildi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde geçen yıl korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden gazeteci ve İş Adamı İbrahim Toru'nun ismini taşıyan parkın açılışı gerçekleştirildi.

Haliliye Belediyesi tarafından Karşıyaka Mahallesinde yapımı tamamlanarak hizmete sunulan İbrahim Toru Parkının açılışına Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın yanı sıra, Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Toru, Karşıyaka Mahalle Muhtarı Hadi Taştan, Toru ailesi ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Başkan Canpolat, İbrahim Toru'yu vefatının yıl dönümünde rahmetle andıklarını ifade ederek,“ Haliliye Belediyesi olarak var gücümüzle vatandaşımıza, milletimize hizmet için gayret gösteriyoruz. Yaklaşık 120 dönümün üzerindeki kırka yakın parkı vatandaşımızın hizmetine açtık. Karşıyaka Mahallemizde yapımını tamamladığımız bu 5 dönümlük parka, İbrahim Toru kardeşimizin ismini verdik. İbrahim Toru kimdir, nedir diyecek olursak, nasıl ki bizde hizmet sevdası, hizmet ehli bir kardeşiniz isek İbrahim'de canı gönülden şimdi inşallah cennette yaşasın, bu şekilde kulak veren bir kardeşimizdi. Tabi ki ismi ölümsüzleştirilsin, ismi yaşasın, dualarda anılsın istedik. Bu mahiyette ailede sağ olsun bizim meclis kararımızı kırmadı ve bunu kabul etti. Hep birlikte İbrahim Toru ismini bu ve buna benzer birçok noktada hep birlikte yaşatmaya gayret edeceğiz” dedi.

Abdurrahim Toru ise konuşmasında merhum ağabeyinin isminin bir parka verilmesinden dolayı Başkan Mehmet Canpolat'a ve Haliliye Belediyesine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından parkın açılışı gerçekleştirilirken, Başkan Canpolat'ta parkta bulunan vatandaşlarla sohbet etti.

Haliliye Belediye Meclisi tarafından alınan kararla geçtiğimiz yıl tedavi gördüğü hastanede Covid-19 dolayısıyla vefat eden iş insanı ve gazeteci İbrahim Toru'nun isminin bir parka verilmesi kararlaştırılmıştı.