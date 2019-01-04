Köy okulunun başarısı özel kolejleri geçti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kırsal mahallede eğitim öğretim yapan köy okulu yapılan deneme sınavında ilçe genelinde 3'üncü il genelindeyse 27'inci olarak özel okulları ve kolejleri geçerek büyük başarı elde etti.

Geçen hafta Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle il genelinde yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) yapıldı. Bu deneme sınavına katılan İl genelinde 597 resmi ve özel ortaokullar arasında Üstüntaş ortaokulu 27'inci, ilçe genelindeyse 86 resmi ve özel okullar arasında 3'üncü olarak büyük bir başarı sergiledi.

Öğrencileri başarıları için tebrik eden Üstüntaş İlk ve ortaokulu Müdürü Hüseyin Nurbiye,” Öğretmen ve öğrencilerimizle işbirliği içerisinde, düzenli çalışma sonucu bu başarıyı elde ettik, öğrencilerimiz çok çalışkan ve azimli. Eğitimde çıtamızı daha fazla yükseltmeyi ve daha fazla başarı elde etmeyi amaçlıyoruz. Özveri ile çalışan tüm öğretmenlerimizi ve öğrencilerimiz tebrik ediyorum” dedi.