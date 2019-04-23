Küçük kaymakamlar talimat yağdırdı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle geleneksel olarak ilçedeki Kaymakamlık makamına ilçemiz Cengiz Topel İlkokulu öğrencilerinden Melek Aydın ve Emir Genç isimli iki öğrenci oturdu. Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Keklik'in kapıda karşıladığı öğrencilere öğretmenleri eşlik etti. Temsili olarak makama geçen Melek Aydın ve Emir Genç isimli öğrencilere Mehmet Keklik, çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti. Kaymakam Mehmet Keklik, kaymakamlık makamının ilçenin başı ve temsilcisi olduğunu, ayrı ayrı her bir bakanlığın ve ayrıca bütün olarak Cumhurbaşkanımızın ilçede temsilcisi olduğunu hatırlatarak temsili Kaymakamlık koltuğuna oturan Melek Aydın ve Emir Genç'in şahsında, tüm dünya çocuklarına armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Temsili Kaymakamlar Melek Aydın Belediye Başkanını, Emir Genç ise İlçe Milli Eğitim Müdürünü arayarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Küçük Kaymakamlar, ilgili birimleri de alarak, hizmet ve çalışmalarla ilgili talimatlar yağdırdı.

Temsili kaymakamlık merasiminin ardından iki öğrenci Kaymakamlık makam araçları ile okullarına bırakıldı. Kaymakam Keklik, mesaj yayımlayarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 99. Yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nı kutladı.