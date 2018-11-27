Kültür evi kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Ceylanpınar ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Belediye tarafından yapılan ve mahalle ile aynı adı taşıyan Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi kimliği belirsiz kişi ve kişilerce tahrip edildi. Gece geç saatlerde kültür evine gelen kişi veya kişiler kültür evinde bulunan 5 adet piknik masasını kullanılamaz hale getirdi. Bununla da yetinmeyen şahıs veya şahıslar kültür evi önünde yaktıkları ateşle duvarlara da zarar verdi. Belediye yetkilileri durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Ekipler, kültür evinde incelemelerde bulunarak olayın faili ya da faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

"Hiçbir zaman bu hizmet aşkımızdan vazgeçmeyeceğiz"

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Altun, vatandaşa hizmet etmekten geri durmayacaklarını ifade ederek, "Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan, mahalle ile aynı adı taşıyan ve belediyemizce yapılan kültür evi kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi. Kültür evi bahçesinde bulunan 5 masanın bir kısmı yakılarak zarar verilmiştir. Burası halkımızın ortak kullanım alanıdır. İnsanlarımız burada sevinçlerini ve hüzünlerini yaşıyorlar. Böyle güzel bir tesise zarar vermenin hiçbir izahatı olamaz. Hiçbir zaman bu hizmet aşkımızdan vazgeçmeyeceğiz. Temennimiz bu eylemleri yapan kişi ve kişilerin bir an önce yakalanarak adaletin önüne çıkarılması ve en ağır şekilde cezalandırılmasıdır" diye konuştu.