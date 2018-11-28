Kültür evindeki oturma grupları tahrip edildi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi'nde bulunan oturma grupları kimliği belirsiz kişi yada kişilerce tahrip edildi.

Ceylanpınar Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaptırılan ve mahalle ile aynı adı taşıyan kültür evindeki oturma gruplarından 5 masa yakılıp, kırıldı. Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Altun, zarar gören Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi'nde incelemelerde bulundu. Kültür evi önünde yakılan ateş nedeniyle bina duvarıda hasar gördüğünü belirten Altun, olayın faillerinin yakalanması için İlçe Emniyet müdürlüğü'ne de bilgi verildiğini kaydetti.

Vatandaşa hizmet etmekten geri durmayacaklarını ifade etti. Altun, "Kültür evi bahçesinde bulunan 5 masanın bir kısmı yakılarak bir kısmı da yıkılarak zarar görmüştür. Burası halkımızın ortak kullanım alanıdır. İnsanlarımız burada sevinçlerini ve hüzünlerini yaşıyorlar. Böyle güzel bir tesise zarar vermenin hiçbir izahatı olamaz. Biz belediye olarak bu tür eylemlerle sürekli karşılaşıyoruz. Biz şunu söylüyoruz, onlar yıkmaya ve yakmaya devam ettikçe biz her zaman en güzelini, en yenisini, en modernini, yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman bu hizmet aşkımızdan vazgeçmeyeceğiz. Temennimiz bu eylemleri yapan kişi ve kişilerin bir an önce yakalanarak adaletin önüne çıkarılması ve en ağır şekilde cezalandırılmasıdır" dedi.