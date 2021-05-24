Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Şanlıurfa'da

Bazı inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti. Vali Erin tarafından makamda ağırlanan Yazgı, Türkiye'de en fazla arkeolojik alana sahip olan Şanlıurfa hakkında Vali Erin'den bilgi aldı.

Makamdaki görüşmeden sonra, Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan ve Şanlıurfa Müzesi Müdürü Celal Uludağ ile diğer yetkililerin de katıldığı bir toplantıya geçen Vali Erin ve Genel Müdür Yazgı, burada da Şanlıurfa'nın kültür ve turizm varlıklarına ait bir değerlendirme yaptı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erin, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı'ya teşekkür ederek, Şanlıurfa genelinde bakanlık nezaretinde sürdürülen kazı ve restorasyon çalışmalarının, ilin tarihine ışık tuttuğunu ve geleceğine yön verdiğini söyledi.