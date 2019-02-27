Kupa derbisi Fener'in

56 yenen Fenerbahçe, yarı finale yükselen son takım oldu.
Salon: 11 Nisan
Hakemler: Önder Yılmaz, Süleyman Dağder Dağlı, Nazli Çisil Güngör
Fenerbahçe: Ayşe Cora 12, Merve Arı, Birsel Vardarlı Demirmen 2, Vaughn 9, Christine Plum 10, Verameyenka 9, Tuğçe Canıtez 13, Tilbe Şenyürek 3, Özge Yavaş 2, Zandalasini 11, Esra Ural
Başantrenör: Valerie Garnier
Galatasaray: Şerife Alperi Onar 16, İremnaz Topuz 7, Sinem Ataş, Işıl Alben, Farhiya Abdi 11, İnci Güçlü, Monika Grigalauskyte 10, Victoria Ayo Macaulay 7, Moriah Jefferson 5
Başantrenör: Efe Güven
1. Periyot: 20-8 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 41-26 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 55-42 (Fenerbahçe lehine)