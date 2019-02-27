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Kupa derbisi Fener'in

56 yenen Fenerbahçe, yarı finale yükselen son takım oldu.



Salon: 11 Nisan


Hakemler: Önder Yılmaz, Süleyman Dağder Dağlı, Nazli Çisil Güngör


Fenerbahçe: Ayşe Cora 12, Merve Arı, Birsel Vardarlı Demirmen 2, Vaughn 9, Christine Plum 10, Verameyenka 9, Tuğçe Canıtez 13, Tilbe Şenyürek 3, Özge Yavaş 2, Zandalasini 11, Esra Ural


Başantrenör: Valerie Garnier


Galatasaray: Şerife Alperi Onar 16, İremnaz Topuz 7, Sinem Ataş, Işıl Alben, Farhiya Abdi 11, İnci Güçlü, Monika Grigalauskyte 10, Victoria Ayo Macaulay 7, Moriah Jefferson 5


Başantrenör: Efe Güven


1. Periyot: 20-8 (Fenerbahçe lehine)


Devre: 41-26 (Fenerbahçe lehine)


3. Periyot: 55-42 (Fenerbahçe lehine)

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