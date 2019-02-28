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Kupada ilk finalist Botaş

Şanlıurfa’da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında Botaş, Çukurova Basketbol’u 66-63 yenerek finale yükseldiSalon: 11 NisanHakemler: Süleyman Dağder Dağlı xx, Göksun Öz xx, Tolga Edis xxÇukurova Basketbol: Bone xx 10, Pelin Derya Bilgiç xx 7, Sevgi Uzun xx 5, Iagupova xxxx 20, Ndour xx 11, Gray xx 7, Meltem Avcı x, Şaziye İvegin Üner x 3Başantrenör: Ceyhun YıldızoğluBotaş: Cuic xx 16, Olcay Çakır Turgut xx 12, Büşra Akbaş xx 7, Krivacevic x 3, Williams xx 8, Melis Gülcan xxx 14, Kübra Erat xx 6Başantrenör: Ender Kaya1.

Şanlıurfa'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında Botaş, Çukurova Basketbol'u 66-63 yenerek finale yükseldi



Salon: 11 Nisan


Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Göksun Öz, Tolga Edis


Çukurova Basketbol: Bone 10, Pelin Derya Bilgiç 7, Sevgi Uzun 5, Iagupovax 20, Ndour 11, Gray 7, Meltem Avcı, Şaziye İvegin Üner 3


Başantrenör: Ceyhun Yıldızoğlu


Botaş: Cuic 16, Olcay Çakır Turgut 12, Büşra Akbaş 7, Krivacevic 3, Williams 8, Melis Gülcan 14, Kübra Erat 6


Başantrenör: Ender Kaya


1. Periyot: 13-10 (Çukurova Basket lehine)


Devre: 30-30


3. Periyot: 43-48 (Botaş lehine)

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