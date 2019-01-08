Kura ertelemesine vatandaşlardan tepki

Şanlıurfa'da İŞKUR tarafından yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 9 aylık geçici iş için açılan bin kişilik kontenjana 5 bin kişi başvurdu. Başvuru sonrası belirlenen tarihte kura çekiminin yapılacağı binanın önüne gelen vatandaşlar, evrak yetişmediği gerekçesiyle kura ertelenince duruma tepki gösterdi.

Şanlıurfa'da İŞKUR tarafından yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında duyurusu yapılan bin kişilik kontenjana 5 bin kişi başvurdu. İşe alınacakların belirlenmesi için 8 Ocak 2019 tarihinde Şanlıurfa İl Milli Eğitim Konferans Salonunda noter huzurunda kura yapılması planlandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren bina önüne gelen vatandaşlar kapıların kapalı olduğunu ve herhangi bir hazırlığın olmadığını görünce duruma tepki gösterdi. Yapılacak kura çekimi evrak yetişmemesi nedeniyle ertelenince başvuru yapanlar mağduru edildiklerini söyledi. Okullarda ve parklarda 9 aylık geçici iş için yapılacak kura çekiminin ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi. Herhangi bir yetkilinin olmadığı konferans salonundaki kalabalık, polisin araya girmesiyle olaysız şekilde dağıldı.

“5-6 kilometre yürüyerek geldik”

Sabahın erken saatlerinden itibaren beklediklerini belirten vatandaşlardan Abdullah Akgül, “Herhangi bir yetkiliye ulaşamıyoruz. Ayın 8'inde kura çekimi olacak dediler. Biz de sabahın erken saatlerinden itibaren geldik, halen burada bekliyoruz. Herhangi bir yetkili bizimle ilgilenmiyor. Kapı kapalı, en azından bizi içeri alsınlar. İçeri de almadılar. 5-6 kilometre yol yürüyüp buraya gelen arkadaşlarımız var. İŞKUR bize verdiği bilgiye göre kuralar bugün yapılacaktı. Konferans salonunda bulunan arkadaşlar da bize herhangi bir yazı buraya gelmedi, diyorlar. Burada 3,5 saattir soğukta bekliyoruz. Mağdur edildik” dedi.

“Cumhurbaşkanım emirleriniz yerine getirilmiyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen vatandaşlardan Abdulkadir Polat, “Bundan 10-15 gün önce İŞKUR'a gidip toplum yararına program dahilinde geçici işte çalıştırılmak üzere iş başvurusunda bulunduk. Toplamda bin kişi alınacaktı. Okullarda hademelik işi için başvuru yaptık. Ekmeğimiz için, namusumuz için, dinimiz için, bayrağımız için ekmeğimizin peşindeyiz. İŞKUR'a başvuru yaptıktan sonra bize ayın 8'inde kura yapılacak, dediler. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, verdiğiniz emirler yerine getirilmiyor, buradaki yetkililer önceden bir liste yapmışlar, isimleri belirlemişler, kurayı da ona göre yapıyorlar. Yeter artık, biz bu yalanlardan bıktık, usandık. Eğer bizi 3-4 ay bir yerde insan gibi çalıştıracaksanız çalıştırın, çalıştırmıyorsanız bize yalan söylemeyin” şeklinde konuştu.

10 yıldır geçici işlerde çalıştığını ifade eden vatandaşlardan Mahmut Müldan ise “Ben 10 yıldır İŞKUR'a sürekli gidip başvuru yapıyorum. 10 yıldır gidip geliyorum, işsizim güçsüzüm. Biz artık perişan olmuşuz. Torpili olanlar gidip işbaşı yapıyorlar. Dün İŞKUR'a gittiğimde ayın 8'inde kuran var İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonuna git orada kura yapılacak, dediler. Sabahın köründe buraya geldik, ortada herhangi bir kura çekimi falan yok” diye konuştu.