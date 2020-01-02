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Kurallara uymayan iş yerleri zabıta tarafından mühürlendi

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yılbaşı nedeniyle eğlence merkezlerinde denetimlerde bulundu.


Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yılbaşı nedeniyle ilçede bulunan birçok eğlence mekanını denetledi. İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı uygulamalar kapsamında eğlence merkezleri ve kafeleri denetleyen zabıta ekipleri, ruhsat, alkol satışı denetimi ile birlikte yüksek sesle müzik yapan eğlence merkezlerine de uyardı. Kurallara uymayan bir eğlence merkezi mühürlenirken, iş yeri sahipleri hakkında ise idari para cezası uygulandı.


Yapılan denetimler sırasında kurallara uygun faaliyet göstermediği için bir eğlence merkezi Haliliye Belediyesi zabıtaları tarafından mühürlendi. İşyeri sahipleri hakkında ise idari para cezası uyguladı.


Öte yandan denetimlerin şeffaf bir şekilde yapılmasına yönelik ekipler tüm denetimlerde yaka kamerası uygulamasını sürdürüyor.

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