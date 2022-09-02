Kurallara uymayan işletmelere ceza kesildi

Denetimlerde kurallara uymayan işyerlerine ihtar ve cezai işlem uygulandı.

Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sağlığını korumak için ilçedeki market, kasap, manav ve fırın gibi işletmelerde hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihleri ile fiyat etiketlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Özellikle halkın en yoğun şekilde hizmet aldığı marketler ve fırınlar üzerinde denetimlerini yoğunlaştıran zabıta ekipleri, işyerlerindeki ürünleri ve depolarını kontrol etti. Kurallara uymayan işletmeler hakkında işlem yapan zabıta ekipleri, ilçe genelinde denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor.