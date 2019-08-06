Kurban Bayramında Haliliye Belediyesi ekipleri sahada olacak

Bayram sabahı atıklar için 50 bin çöp poşeti de dağıtılacağını ifade eden Başkan Canpolat, “400 personel, 100 araç ile bayram boyunca halkımıza hizmet vereceğiz” dedi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Haliliye Belediyesinde hazırlıklar tamamlandı. Başkan Mehmet Canpolat'ta tamamlanan hazırlıkları, Başkan Yardımcısı Mehmet Erol ve Mehmet Hamdi Kaysı ile birlikte denetledi. Birim müdürleri ve teknik ekibinden yer aldığı denetimde Başkan Canpolat, tamamlanan çalışmalar ile ilgili bilgiler aldı. Bayram boyunca tüm ekiplerin, var gücü ile çalışarak, vatandaşların memnuniyeti sağlamaya yönelik çalışılması talimatını veren Canpolat, bayram hazırlıklarına ilişkin yaptığı açıklamada,”400 personel ve 100 araç ile birlikte Kurban Bayramı boyunca bir fiil kesintisiz hizmet vereceğiz. Haliliye Belediyesi ve komisyonca belirlenmiş olan yerlerde personellerimiz olacak. Vatandaşlarımıza buradan duyurmak istiyorum. Kaçan kurbanlıklarla ilgilide boncuk timimiz sahada olacak. Bunların yanında vatandaşlarımıza elli bin adet çöp poşeti dağıtılacak. Vatandaşlardan ricamız bizim belirlediğimiz yerlerde ve hizmetlerimizden faydalanarak kurbanlarını kesmelerini istiyoruz. Aynı zamanda kesim sonrası ortaya çıkan kurban atıklarının konteyner atmalarını rica ediyoruz. Ağustos ayındayız ve sıcak bir aydayız. Bundan dolayı ekiplerimiz sık sık kesim yerlerinde ve konteyner yıkama, ilaçlama, dezenfekte işlemleri gerçekleştirecek. Her zaman olduğu gibi temiz ve hijyenik bir Haliliye için tüm personellerimiz ile birlikte çalışacağız. Tüm vatandaşlarımız Kurban Bayramını tebrik ediyorum. İnşallah tüm ümmetin kurtuluşuna vesile olur. Sahada görev yapacak tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Tüm İslam Aleminin Kurban Bayramını kutluyorum” diye konuştu.