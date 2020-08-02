Kurbanda atıkların tıkadığı kanallar ekipler tarafından açılıyor

Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla bayram öncesi il genelinde gerekli tüm tedbirleri alarak vatandaşların gönüllerince bir bayram geçirmesi için yoğun çaba sarf eden ŞUSKİ ekipleri, bayramda da vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarına devam etti. İl merkezi ve 13 ilçenin tümünde koordineli bir çalışma örneği sergileyen ŞUSKİ ekipleri, gün içerisinde kendilerine ulaşan tüm sorunları çözüme kavuşturdu. Talep ve önerilere hassasiyetle yaklaşan ŞUSKİ ekipleri, vidanjör temini, alt yapı hizmeti, içme suyu sorunu ve hat tıkanması gibi tüm talepleri dikkatle değerlendirdi.

Vatandaşlardan Başkan Beyazgül'e teşekkür

Peygamberler şehri olarak adlandırılan Şanlıurfa'da Kurban Bayramında ŞUSKİ ekiplerinin duyarlı bir çalışma örneği sergilediğini belirten vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e ve tüm ekibine teşekkür etti. Sıkıntılarının aynı gün içerisinde çözüme kavuştuğunun altını çizen vatandaşlar, "Böylesine bir ekip kurduğu için Başkan Beyazgül'ü tebrik ediyoruz. Kurban Bayramında Şanlıurfa'nın maneviyatını sorunsuz bir şekilde yansıtmak için sıcak hava demeden çalıştılar. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştular.