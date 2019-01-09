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Kursiyerlerden profesyonel fotoğrafçıları aratmayacak sergi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Halk Eğitimi merkezi bünyesinde temel fotoğrafçılık eğitimi alan kursiyerlerin fotoğraflarından oluşan karma sergi açıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Halk Eğitimi merkezi bünyesinde temel fotoğrafçılık eğitimi alan kursiyerlerin fotoğraflarından oluşan karma sergi açıldı.


İlçenin Atatürk bulvarında bulunan tarihi paşa konağında açılan fotoğraf sergisine yoğun katılım gerçekleştirildi. Serginin açılışı İlçe kaymakamı Mustafa Çiftçiler tarafından gerçekleştirildi. Halk Eğitimi Merkezi Müdür Mahmut Kışlar yaptığı açıklamada “Merkezimiz bünyesinde açtığımız fotoğraf eğitimine katılıp kursu tamamlayan 27 kursiyerimizin 40 fotoğrafından oluşan bir sergi oldu. Fotoğraflar bir birinden güzel bu sebeple ben sergide emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.


Fotoğraf eğitmeni Abdullah Hakan Lale yaptığı açıklamada, "Halk Eğitimi bünyesinde açtığımız bir aylık teorik bir aylıkta uygulamalı olmak üzere fotoğraf eğitimi veriyoruz, ışık, kompozisyon, kadraj kuralları ve fotoğraf makinelerinin kullanımını öğretiyoruz. 2 ay boyunca şehir şehir sokak sokak dolaşarak çektiğimiz fotoğrafları bugün sergiledik. Güzel bir sergi oldu katılımdan da memnunuz. Ben müdürümüz Mahmut kışlara ve kursiyer arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.


Fotoğraf sergisi 2 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

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