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Kurtardığı kumruyu elleriyle besledi

Şanlıurfa’da itfaiye eri, ağaçta mahsur kalan kumruyu kurtarıp kendi elleriyle besledi.

Şanlıurfa'da itfaiye eri, ağaçta mahsur kalan kumruyu kurtarıp kendi elleriyle besledi.


Haliliye ilçesi Refahiye Mahallesi'ndeki Kasaptaşı Parkı'nda bir ağaçta mahsur kalan kumru, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Uzun süre orada mahsur kaldığı için uçamayan kumru itfaiye merkezine getirildi. Karnı aç olan kumruyu kendisini kurtaran itfaiye eri elleriyle besledi. Kumrunun gagasını açan itfaiyeci, karnı doyana kadar ekmekle besledi. Kumrunun tedavi edilmek üzere belediye ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

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